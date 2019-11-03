Galatasaray'da Onyekuru için transfer görüşmeleri başlıyor

Ligde 10. hafta itibarıyla topladığı 16 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle tanışamadı.

Galatasaray'da özellikle tartışma konusu olan mevki forvet bölgesi... Büyük umutlarla transfer edilen Falcao'nun henüz beklentileri karşılayamaması yönetimi harekete geçirdi.

Devre arası transfer dönemi için gözünü Fransa'ya diken sarı-kırmızılı yetkililerin hedefinde eski yıldızları Henry Onyekuru var. Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 16 gole imzasını atan Nijeryalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak. Sarı-kırmızılı takımın yaklaşık 1 aydır girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.