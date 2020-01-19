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19 Ocak 2020 Pazar 10:29:53 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 10:35:05

Galatasaray'da Nzonzi yerine Wanyama geliyor

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.

Cimbom, kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Steven Nzonzi'nin yerine Tottenham'ın Kenyalı 6 numarası Victor Wanyama için ısrarını sürdürüyor. Bilindiği gibi transferde ısrarcı olan teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Tottenham'ın hocası Jose Mourinho'dan oyuncuyu istemişti.

Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edilmişti. Cimbom'un önümüzdeki hafta Tottenham ile Wanyama konusunda kritik bir toplantı yapacağı ve transfere son şekli vereceği bildirildi.

FESİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray bir yandan da göndermek istediği oyuncularla yollarını ayıracak. Kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, stoper ve ön libero transferi yapacak. 

14 MİLYON EURO ÖDEDİ

2016 yılında 14 milyon euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Victor Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Buna karşılık İngiltere'de tutunamadı. Son iki sezonda ancak 15 maçta oynayabilen Wanyama'nın Brugge'e transferi son anda yatmıştı.

KENYA'NIN GURURU

Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya Milli Takımı'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.

(Fotomaç)

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