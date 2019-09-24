Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı

Malatya maçının devre arasında kenara alınan Nagatomo'nun, kendi isteğiyle oyundan çıktığı öğrenildi.

Japon futbolcunun, çok fazla yorgun hissettiği için bu yönde bir talepte bulunduğu bildirildi.

Nagatomo, Yeni Malatyaspor maçında ikinci yarıya çıkmamış ve oyuna Lemina girmişti. Bu değişikliğin ardından orta saha başlayan Ömer Bayram, sol beke geçmişti.