Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı şaşkınlık yarattı

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak çalışmaları bırakmayan Martin Linnes, sarı-kırmızılı takıma hızlı bir geri dönüş yaptı.

A Takım'dan 4 ay uzak kalan Martin Linnes adeta profesyonellik dersi verdi.

Devre arası çalışmalarında dayanıklılık testinde takım arkadaşlarını geride bırakan Linnes ayrıca yapılan ölçümlerde en az yağ oranına sahip futbolcu oldu.

Fatih Terim, kendisine iyi bakan ve antrenmanlara önde çıkan Martin Linnes'i özel olarak tebrik etti.

(Sabah)