Galatasaray'da Martin Linnes için karar verildi

AKŞAM

FLORYA’DA yardımcıları ile toplantı yapan Fatih Terim, geçen sezondan bugüne kadar Nagatomo ve Mariano’nun formsuzluğundan yakındı. Özellikle Fenerbahçe derbisinde kanatların Falcao’yu topla buluşturamaması teknik ekibi de bir hayli kızdırdı. Babel ve Feghouli’ye yardımcı olamayan Nagatomo ve Mariano’ya ilk uyarının yapılacağı öğrenildi. Terim, Linnes’i kesinlikle takıma kazandırmak istiyor. Çalışkanlığı, performansı ve az maaşından ötürü başarılı sağ bek ile yola devam edilecek. Yabancı kontenjanının boşalması için formüller ise şu şekilde:

1-Sezon başında kiralanan forvet Florin Andone’nin Brighton tarafından devre arasında geri çağrılması.

TARAFTAR BEKLİYOR

2-Nagatomo veya Mariano’dan birinin kiralık veya bonservisiyle takımdan gönderilmesi.

3-Gelen tekliflerin miktarına göre Avrupa’da iyi performans ortaya koyabilecek Marcao veya Luyindama’nın astronomik rakama transfer olması.

Böylece Linnes’e kontenjanda yer açılması sağlanacak. G.Saraylı taraftarlar da Linnes’in geri dönmesini dört gözle bekliyor.