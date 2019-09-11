Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Linnes TFF’ye verilen oyuncu kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu, bu dönem Süper Lig’de forma giyemeyecek. Linnes’in transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışıldığı ise iddialar arasında. (İHA)