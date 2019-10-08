Galatasaray'da kriz bekleyenler daha çok bekler

GÜNEŞ

■G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim dün Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. İki tarafından sorun, sıkıntıları dile getirdiği toplantı sonunda başkan Cengiz, Terim'e olan güvenini dile getirirken, “Kriz bekleyenler daha çok bekler” diyerek toplantı sonunda espri yaptı. Hatırlanacağı gibi G.Birliği maçından sonra ikili arasında söz düellosu yaşanmıştı.