  • Bist 100
    100239
  • Dolar
    5,6848
  • Euro
    6,2960
  • Altın
    281,1880
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rumların psikolojisi bozuldu: Türk İHA'lar baş belası Rumların psikolojisi bozuldu: Türk İHA'lar baş belası
Son Dakika... MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı Son Dakika... MSB duyurdu: Üçüncü ortak uçuş yapıldı
Hollanda ekibi Fenerbahçe'ye dava açıyor Hollanda ekibi Fenerbahçe'ye dava açıyor
Milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, TSK'nın envanterine girmesi için gün sayılıyor Milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, TSK'nın envanterine girmesi için gün sayılıyor
Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız
Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor
Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti Boris Johnson'ın bakan kardeşi istifa etti
Ufuk Sarıca: 'Oyun disiplininden koptuk, çok üzgünüm' Ufuk Sarıca: 'Oyun disiplininden koptuk, çok üzgünüm'
Galatasaray geçen sene yaptığı hatayı tekrarlamadı Galatasaray geçen sene yaptığı hatayı tekrarlamadı
Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor Terör örgütü YPG-PKK Türkiye sınırında tünel kazmayı sürdürüyor
TSK, Emniyet ve MİT arasındaki işbirliği, PKK'yı çökertti TSK, Emniyet ve MİT arasındaki işbirliği, PKK'yı çökertti
LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı LGS 3. nakil sonuçları 2019 açıklandı mı? MEB LGS 3. nakil sonuç ekranı
Galatasaray'da kombine ve forma satışlarında artış Galatasaray'da kombine ve forma satışlarında artış
Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi! Putin'den daha büyük bir G7 için Türkiye önerisi!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız
Pençe'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Pençe'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
TFF'den VAR ile ilgili radikal karar TFF'den VAR ile ilgili radikal karar
35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor 35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız
ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019! ÖSYM ödemeleri nereden yapılır? ÖSYM ek tercih ücreti yatırma 2019! ÖSYM ödemeleri nereden yapılır?
Türkiye - Andorra maçı biletleri tükendi Türkiye - Andorra maçı biletleri tükendi
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Ronaldo'nun maçını yönetecek... UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! Ronaldo'nun maçını yönetecek...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Eylül 2019 Perşembe 12:49:37 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:51:31

Galatasaray'da kombine ve forma satışlarında artış

Galatasaray'da Radamel Falcao transferinin ardından kombine ve forma satışlarında büyük bir artış meydana geldi.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de ilk sırayı kimseye bırakmadı. Özellikle son gün arka arkaya açıkladığı isimlerle rakiplerine fark atan sarı-kırmızılılar imza törenine de yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim 'Aslanlar Sahada' sloganıyla yaz döneminde renklerine kattığı 13 isme şampiyonluk kutlamalarını aratmayacak bir törenle imza attırdı.

İki ay bekledikten sonra Radamel Falcao transferiyle adeta mest olan Galatasaray taraftarı törene büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'nun tribünleri tıklım tıklım doldu. Aslantepe'de krallar gibi karşılanan ve taraftarları çektirdiği üçlüyle coşturan Falcao, sarı-kırmızılı formayla goller atmadan kulübüne para kazandırmaya başladı.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Kolombiyalı yıldızın transferi sonrasında kombine sayısı 37 binden 40 bine ulaşırken, GS Store mağazalarında satışa sunulan formalan ve Falcao'ya özel tişört ile atkılar taraftarlar tarafından kapışıldı.

25 BİN TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray taraftarları büyük bir heyecanla bekledikleri Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşmanın mutluluğuyla Türk Telekom Stadyumu'na koştu. 23 TL'ye satışa sunulan biletlerle Aslantepe'ye giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarlar tören boyunca beste ve tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Çalınan şarkılarla eğlenen ve çekilen üçlülerle coşan Galatasaraylılar atkılar açarak bu şölende pay sahibi oldular.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ