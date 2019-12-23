Galatasaray'da kayıpların bedeli 115 milyon TL

Sarı-kırmızılılar sahada kazanabileceği puan primlerinin 115 milyon TL'sini elinin tersiyle itti. Ligde kayıp 21 milyon TL'den olurken esas zarar Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı. Altı maçta topladığı iki puan sonrası 14,4 milyon Euro'luk puan priminden mahrum kalan Galatasaray toplamda alabileceği 155 milyon TL'nin yüzde 75'ini kazanmayı başaramadı.

Galatasaray'da saha içi puan kayıpları milyonlarca liraya mal olurken, sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ligde de performanslarıyla alt sıralarda yer aldı.

(Sabah)