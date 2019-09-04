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04 Eylül 2019 Çarşamba 09:54:38 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:57:35

Galatasaray'da imza şöleni bugün gerçekleşiyor

Başta Kolombiyalı olmak üzere birçok yıldız isimle anlaşan Sarı-Kırmızılılar, bugün 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda adeta şov yapacak. Galatasaraylı taraftarlara açık organizasyonun biletleri, 23 liradan satışa çıkarıldı!..

AKŞAM

GALATASARAY, 1. transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için bugün imza töreni düzenleyecek. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni transferler için bugün saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi. Saha içinde yapılacak imza töreninin, Sarı-Kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store’dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi. Parayla da bilet satılacak.

KAĞIT BİLET ALINABİLECEK

İmza töreninin biletlerinin “passo.com.tr” üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi.Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı. Yani normal karşılaşmalarda uygulanan güvenlik önlemlerinin benzeri görülecek. 

TIKLIM TIKLIM DOLACAK

Sadece Falcao’nun Türkiye’ye gelişinde havalimanında 25 bin Galatasaray taraftarı vardı. Bugün 52 bin kişilik Türk Telekom Stadı’nın tamamına yakının dolması bekleniyor. Kulüp böylece büyük bir gelir de elde etmiş olacak. Ayrıca GS Store’dan derbi günü kadar hasılat bekleniyor. Falcao, Seri, Nzonzi, Babel ve Lemina gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Cim-Bom, böylelikle milli arayı da değerlendirmiş oldu. Galatasaray, “maçsız” geçilecek dönemde yine stadını doldurmayı başaracak.

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