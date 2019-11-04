Galatasaray'da Henry Onyekuru zirvesi bu hafta

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,6931
  • Euro
    6,3600
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Abdullah Avcı'nın Diaby planı seriyi getirdi Abdullah Avcı'nın Diaby planı seriyi getirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı
Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı!
FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon! FETÖ'nün finans ayağına 10 ilde operasyon!
Performansı tartışılan Feghouli 10 maçlık primi kaptı bile Performansı tartışılan Feghouli 10 maçlık primi kaptı bile
Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme
Kırmızı listedeki terörist Müsluh İke böyle öldürüldü Kırmızı listedeki terörist Müsluh İke böyle öldürüldü
Down sendromlu milli yüzücüye CHP'li başkandan büyük ayıp! Down sendromlu milli yüzücüye CHP'li başkandan büyük ayıp!
Ege İhracatçı Birlikleri rekor ekim ayı ihracatı Ege İhracatçı Birlikleri rekor ekim ayı ihracatı
Abdullah Avcı, kendisine tepki gösteren Ljajic'i uyardı Abdullah Avcı, kendisine tepki gösteren Ljajic'i uyardı
Büyükelçi Önen Türk iş insanlarını ürünlerini Çin'e satmaya çağırdı Büyükelçi Önen Türk iş insanlarını ürünlerini Çin'e satmaya çağırdı
Pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun Pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun
Türkiye'de 7 bin 767 organ ve doku nakli yapıldı Türkiye'de 7 bin 767 organ ve doku nakli yapıldı
Beşiktaş'ta başarılı grafiğin perde arkasında Karius var Beşiktaş'ta başarılı grafiğin perde arkasında Karius var
HDP kongresinde Genel Başkan Temelli terörist elebaşına selam yolladı HDP kongresinde Genel Başkan Temelli terörist elebaşına selam yolladı
İstanbul bu hafta 'kültür sanat'a doyacak İstanbul bu hafta 'kültür sanat'a doyacak
2019 Ekim TEFE TÜFE oranı nedir? Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı? 2019 Ekim TEFE TÜFE oranı nedir? Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı?
Adnan Özyalcıner 'Mahallem İstanbul'u anlattı Adnan Özyalcıner 'Mahallem İstanbul'u anlattı
Rus ressam Ayvazovski konserle anıldı Rus ressam Ayvazovski konserle anıldı
HDP kongresinde Genel Başkan Temelli terörist elebaşına selam yolladı HDP kongresinde Genel Başkan Temelli terörist elebaşına selam yolladı
"Türkiye Okuma Kültürü Haritası" açıklandı "Türkiye Okuma Kültürü Haritası" açıklandı
İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi İncesaz ve New York Atatürk Korosu Carnegie Hall'da konser verdi
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı   FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı  
'16. İstanbul Bienali'nde son hafta '16. İstanbul Bienali'nde son hafta

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 08:22:58 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 08:53:08

Galatasaray'da Henry Onyekuru zirvesi bu hafta

Monaco’yla 1 ay önce başlayan görüşmelerde sona gelindi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içi Fransızlarla masaya oturup noktayı koyacak. Nijeryalı da dönmek istiyor.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI takımda geçen sezonun yıldızlarından olan Onyekuru’nun boşluğu doldurulamamıştı. Sol kanatta Babel görev yaparken saha içinde daha çok “Serbest oyuncu” gibi davranması ve yerini sürekli terk etmesi, taşları yerinden oynattı. Galatasaray bu sebeple bonservisi Monaco’da bulunan Onyekuru’yu kiralamak için 1 aydır temaslarını sürdürüyordu. İki kulüp arasında artık anlaşma noktasına gelindi. Bu hafta içinde son kez masaya oturulacak ve bu işin adı konacak.

TEKNİK HEYETE DURUMU İLETTİ

Monaco Teknik Direktörü Jardim de fazla forma şansı bulamayan oyuncusunun Galatasaray’a kiralanmasını istiyor. Henry Onyekuru’nun potansiyeli sebebiyle onu elden çıkarmak istemeyen Fransızlar, oyuncunun kiralık olarak şans bulmasını ve kendisini geliştirmesini umuyor. Bunun için de en uygun adres Galatasaray... Çünkü Henry Onyekuru da İstanbul’a dönmek istediğini teknik heyete iletti. İki kulüp arasında yapılacak kiralık sözleşmesinin süresi henüz belli değil ama 1.5 yıl olması bekleniyor.

2.5 SEZON İÇİN BASTIRACAKLAR

22 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor. Alınan bilgilere göre; bu hafta içinde yapılacak görüşmelerde Galatasaray cephesi, kiralık sözleşmesinin “2.5 yıl” olması için bastıracak. Aynı zamanda mukaveleye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyorlar. Monaco, sezon başında Onyekuru için Everton Kulübü’ne 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak opsiyon olmasa bile Onyekuru’nun en az 1.5 sezon kiralık olarak G.Saray’da oynaması bekleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ