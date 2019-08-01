Galatasaray'da gözler yeniden Ever Banega transferine çevrildi
Galatasaray transferdeki büyük gözdesi için yeniden harekete geçme kararı aldı. Fatih Terim yöneticilere , "Banega ve Seri'yi birlikte oynatmak istiyorum" dedi.
Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor... Sevilla'nın katı tutumu nedeniyle anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızdan vazgeçme zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.
Fatih Terim'in "Seri ve Banega'yı birlikte oynatmak istiyorum" demesi sonrası düğmeye basıldı.
İspanyol basınına göre orta alana çok sayıda takviye yapan Sevilla, Banega'yı takımda tutma konusunda eskisi kadar istekli değil. Yönetim birkaç gün içinde resmi temaslara başlayacak.
(Takvim)
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