17 Kasım 2019 Pazar 10:22:23 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:28:22
Galatasaray'da flaş Nzonzi gelişmesi! İtalyanlar duyurdu...
SEZON başı Roma’dan kiralanan tecrübeli orta saha Nzonzi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
AKŞAM
G.Saray, Roma’yla yapılan sözleşmeye, “Sezon sonu 500 bin euro ödenmesi halinde oyuncu 1 sezon daha G.Saray’da kiralık oynar” maddesini koydurmuştu. İtalyan basınındaki haberlere göre; Cim-Bom, bu maddeyi aktif hale getirerek Fransız yıldızı önümüzdeki sezon da kiralık olarak kadrosunda tutacak.
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