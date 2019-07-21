Galatasaray'da flaş Mitroglou kararı!

Galatasaray'da Kostas Mitroglou için karar çıktı. Sarı kırmızılıların Benfica Kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Avusturya kampında da sınıfta kaldı.

Mitroglou'nun Avusturya kampında sergilediği oyun, antrenman performanslarını tecrübeli hoca beğenmedi.

Terim'in, Mitroglou'nun ön alanda istediği baskı ve presi yapamaması, son vuruşlarda ise yeterli durumda görmediği ifade edildi.

MİTROGLOU İLE MASAYA OTURULACAK

Teknik Direktör Fatih Terim ofansa son vuruşları iyi, hareketli, adam eksiltme özelliği olan tipte 2 santrafor takviyesi talep edecek. Mitroglou ile Galatasaray kulübü Avusturya kampının ardından masaya oturacak.

Yunanlı golcüye bu performansı ile görev almasının zor olduğu aktarılıp kulüp bulması istenecek. Mitroglou'na Olympiakos talip olmuş ancak 1 milyon euroluk teklif nedeniyle sıcak bakmamıştı.

(Futbol Arena)