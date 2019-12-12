Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi
Club Brugge’de teknik direktör Clement tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli golcü, Galatasaraylı taraftarlara attığı mesajda geri döneceğinin sinyalini verdi.
Galatasaray'ın Belçika temsilcisi Club Brugge’a kiraladığı golcü Mbye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cim-Bom’a geri döneceğinin sinyalini verdi.
Diagne’nin bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Club Brugge’ün teknik direktörü Philippe Clement, Paris-Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında 1-0’lık yenilginin baş sorumlusu olarak Diagne’ye faturayı kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı.
Diagne,Sarı-Kırmızılı taraftarlara, “Eskisinden daha güçlüyüm. Asla da pes etmiyorum. Mücadeleye devam edeceğim. İnşallah sizlerle Ocak’ta görüşürüz” diye mesaj attı. Diagne, Belçika ekibinde 9 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.
(Star)
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