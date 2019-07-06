Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Sevilla, Monchi ile değişime devam ediyor. Daha önce Ocampos, Kounde, Diego Carlos, Jordan Joan, Luuk de Jong, Dabbur gibi yıldız futbolcuları renklerine bağlayan Endülüs ekibi transfer çalışmalarına son hızla devam ederken, Monchi’nin bu sefer ki hedefinin Fernando olduğu belirtildi.

FERNANDO 5 MİLYON EURO'YA SEVİLLA'DA

2 yıldır Galatasaray’da top koşturan ve oynadığı futbolla kalitesini ispatlayan Fernando, Sevilla’nın teknik direktörü Lopeteguei tarafından ısrarla istenirken, Monchi’nin Brezilyalı yıldız futbolcu için Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif ettiği ve anlaşmanın hemen hemen sağlandığı ifade edildi. Banega’yı bırakmadığı gibi, sarı kırmızılı kulüpten Fernando’nun da işini bitiren İspanyol Sportif Direktör transfer hamlelerine devam ederken, Sevilla’nın bundan sonraki hamlesinin Lazio’da oynayan Luis Alberto olduğu anlaşıldı.

GALATASARAY EKSİDEN ÇIKACAK

Galatasaray’da iki sezonda 58 maça çıkan Fernando 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. Luyindama transferinden dolayı 6 milyon Euro ekside olan sarı kırmızılı kulüp bu açığını Fernando’yu Sevilla’ya satarak kapatacak. Daha önce TM Dijital Haber Merkezi'ne açıklamalarda bulunan Monchi, Fernando sorularını yanıtlamaktan kaçınmıştı.