Galatasaray'da Feghouli ve Lemina'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra beşe iki dar alan pas oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı Kırmızılı kulüp idmanda yer alamayan sakat oyuncularla ilgili de bir bilgilendirme yazısı geçti

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

MR tetkikleri uygulanan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildi. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlandı.

Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada çalıştı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.