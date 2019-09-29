Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sona erdi
İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün son kez tribünde yer aldı.
STAR
İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün son kez tribünde yer aldı. PFDK’nın 4 maç ile cezalandırdığı Terim için Tahkim Kurulu 1 maçlık indirime gidince, Fatih Hoica’nın cezası 3 maç sonra bitti. Yine 3 maç ceza alan Yardımcı Antrenör Ümit Davala da dün son kez tribünde yer aldı. 8 maç fatura çıkan Hasan Şaş’ın cezası ise sürüyor.
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