Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası sona erdi

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İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün son kez tribünde yer aldı. PFDK’nın 4 maç ile cezalandırdığı Terim için Tahkim Kurulu 1 maçlık indirime gidince, Fatih Hoica’nın cezası 3 maç sonra bitti. Yine 3 maç ceza alan Yardımcı Antrenör Ümit Davala da dün son kez tribünde yer aldı. 8 maç fatura çıkan Hasan Şaş’ın cezası ise sürüyor.