Galatasaray'da Fatih Terim endişesi! Maça çıkamayabilir...

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Zaman zaman ateşi 40 dereceyi bulan İmparator, yoğun bir serum tedavisi görüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı bugün mutlaka Denizlispor maçında takımının başında olmak isterken, kulüp doktoru Yener İnce de Terim’in durumunu yakından takip ediyor. Kesin karar maç saatine doğru verilecek.

(Fanatik)