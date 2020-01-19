19 Ocak 2020 Pazar 10:41:55 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 10:43:33
Galatasaray'da Fatih Terim endişesi! Maça çıkamayabilir...
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Yoğun bir serum tedavisi gören Terim'in durumu yakından takip ediliyor.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ağır bir gribal enfeksiyona yakalandığı belirtildi. Zaman zaman ateşi 40 dereceyi bulan İmparator, yoğun bir serum tedavisi görüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı bugün mutlaka Denizlispor maçında takımının başında olmak isterken, kulüp doktoru Yener İnce de Terim’in durumunu yakından takip ediyor. Kesin karar maç saatine doğru verilecek.
(Fanatik)
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