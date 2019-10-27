Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki Falcao, sakatlıkları nedeniyle kariyeri boyunca 605 gün sahalardan uzak kalmış ve 92 resmi maç kaçırmıştı.

Uzmanlar ise aşil tendiniti rahatsızlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, "Aşil tendiniti için tedavi 'dinlenme' odaklıdır. Falcao bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi" yorumunu yaptı.

Kısacası Falcao ısrar edilip oynatılsaydı uzun süre sakat kalabilirdi.

(Takvim)