Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı Radamel Falcao

Galatasaray hâlâ Falcao’yu bekliyor... 2 aydan fazla süren sakatlık sonrası formasına kavuşan, üst üste 11’de oynamaya başlayan ve her hafta aldığı süreyi arttıran Kolombiyalı golcü, buna rağmen performans açısından beklentilerin çok altında kaldı.

Falcao, dün de Göztepe deplasmanında rakip savunma arasında kayboldu. Toplu ve topsuz oyunda bir türlü etkili olamayan 33 yaşındaki futbolcunun, fiziksel olarak henüz toparlanamadığı net şekilde görüldü. İkinci devreye kadar... Falcao’nun kötü performansı, Galatasaray’ın hücumda bir türlü istediği pozisyonları bulamamasına yol açtı. Haftaya Antalyaspor karşısında da ilk 11’de başlayacak olan Radamel Falcao’nun, devre arasında yapılacak yüklemelerle eski görüntüsüne kavuşturulması planlanıyor.

(Fanatik)