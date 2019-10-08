08 Ekim 2019 Salı 11:28:50 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 11:30:01
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneteceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
(AA)
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