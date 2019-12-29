Galatasaray'da devre arası tatili başladı

Ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan Galatasaray, 6 gün izin yapacak.



Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.



Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.



Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.



Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından 1 gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında Rize'ye gidecek.



(AA)