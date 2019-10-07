07 Ekim 2019 Pazartesi 09:41:20 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:43:03
Galatasaray'da dev operasyon resmen başlıyor! Belhanda, Babel, Mariano ve Selçuk İnan'a forma yok
Fatih Terim, milli aradan sonra değişimin sinyallerini verirken başarılı hocanın Sivasspor maçında Belhanda, Babel, Marcao ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekeceği belirtildi.
Mariano cezası sebebiyle o maçta forma giyemeyecek. Ocak ayında ise Martin Linnes dönecek. Mariano veya Nagatomo’dan biri gönderilecek.
(Akşam)
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