Galatasaray'da derbi primi 5 milyon TL olarak belirlendi

Galatasaray'da derbi seferberliği başladı. Sarı-Kırmızılılar, tüm planlarını Fenerbahçe zaferi üzerine kuruyor.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, hafta boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'ne çıkarma yaparak hem futbolculara hem de teknik heyete tam destek veriyor. Yöneticiler, bugün de takım kampa girmeden önce tesislere ziyarette bulunacak. Bu ziyaret sırasında derbi primi açıklanacak.

Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, Fenerbahçe galibiyeti için belirlenen prim 5 milyon Lira olacak. Ayrıca futbolcuların tüm gecikmiş alacakları banka hesaplarına yatırıldı. Böylece oyuncuların motivasyonunun en üst seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Sabır ve disiplin vurgusu

Teknik patron Fatih Terim de özverili bir çalışma içerisinde. Tecrübeli çalıştırıcı, özel bir antrenman programı hazırlattı ve bunu uygulatıyor.

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Sicili bozuk" sözlerine, "Cevap vermeye değseydi, verirdim" diyerek, bir anlamda ortamı yumuşatmaya çalışan Terim, gerginliğin kendilerine fayda getirmeyeceği görüşünde.

Fatih hoca, derbide zaferin anahtarı olarak sabır ve disiplini işaret ediyor.

(Fanatik)