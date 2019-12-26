Galatasaray'da dehşete düşüren transfer bilançosu

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer sezonunda Lemina ve Babel haricinde yabancı futbolcularından katkı alamayan Galatasaray yerli oyuncularda da karavana attı.

BİR TANESİNİN BİLE KALMAMASI LAZIM!

Sezon başında Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Adem Büyük gibi tecrübeli futbolcularla anlaşan sarı kırmızılı kulüp tam bir hayal kırıklığı yaşarken, 5 oyuncu arasında ilerisi adına sadece Taylan Antalyalı’nın iyi sinyaller vermesi Fatih Terim ve teknik heyetin transferdeki başarısız hamlelerini gözler önüne serdi. 16.haftası geride kalan Süper Lig’de 24 puan toplayan Galatasaray’da yazın ‘kendine kulüp bul’ denilen Ömer Bayram’ın 5 asisti bulunurken, tecrübeli futbolcu dışında ikinci bir yerli oyuncunun takıma katkısının olmaması camiayı hayrete düşürdü.

İşte Galatasaray’da transfer edilen yerli futbolcuların performansları

Taylan Antalyalı: 6 maç 1 asist

Emre Mor: 16 maç gol yok asist yok

Şener Özbayraklı: 5 maç gol yok asist yok

Adem Büyük: 17 maç 2 gol

Jimmy Durmaz: 10 maç gol yok asist 1