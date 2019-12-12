Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği

  • Bist 100
    109109
  • Dolar
    5,7957
  • Euro
    6,4541
  • Altın
    274,7020
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor
TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış
Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor
Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak
Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı
Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı?
Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü
MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu
Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu
İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi
Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor
Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı
Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor! Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor!
'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık 'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık
KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor! KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor!
Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü
Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği
Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 10:51:08 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:56:42

Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği

Skoru erken bularak 90 dakikayı rölantide bitiren PSG, Galatasaray'dan daha fazla koştu.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün gece PSG karşısında hiçbir direnç ortaya koymadıkları gibi 101,7 km’lik koşu mesafesiyle taraftarlarını kahreden Galatasaraylı futbolculardan 6 ismin daha önce bu statta birçok maça çıkması, Fransa deneyimi yaşamalarına rağmen tecrübelerini sahaya yansıtamamaları dikkatlerden kaçmadı.

PSG KOŞMADAN GALATASARAY'I GEÇTİ

Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması (105 km) Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, sahaya çıkan 11 futbolcunun 6’sının Lig 1 yapısını ve özelliklerini bilmesine rağmen yardımlaşma içerisinde olmaması gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

İşte Galatasaray’da daha önce Fransa Ligi’nde forma giyen ve Parc des Princes tecrübesi yaşamış isimler

Belhanda: Nice ve Montpellier formaları giydi
Seri: Nice’te oynadı
Falcao: Monaco’dan transfer edildi
Mariano: Bordeaux deneyimi yaşadı
Lemina: Loreint ve Marsilya’da dikkat çekti
N’Zonzi: Amiens tecrübesi var

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ