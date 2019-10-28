Galatasaray'da çevirmen skandalı! Lemina'nın 'utanıyorum' ifadesi aktarılmadı

Galatasaraylı Lemina, “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Taraftarlarımız adına da üzgünüm. Bundan daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız. Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem. Bireysel olarak değil, takım adına bir şey söylememiz gerekiyor. Daha fazla çalışıp, daha fazla şey yapacağız” dedi. Bu arada Lemina’nın, “Utanıyorum” sözü, çevirmen tarafından aktarılmadı.

DAHA VAZGEÇMEDİK

Cim-Bom’un stoperi Luyindama ise şunları söyledi:

“Buradan sadece 3 puanı almadan gidiyoruz. Futbolda bunlar var. Sadece 1 maç kaybettik. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Kendi payımıza düşeni yapıp çalışmalara devam edeceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Onlardan özür diliyoruz. Yeniden şampiyon olmak için her şeyi yapacağız.”