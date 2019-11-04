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04 Kasım 2019 Pazartesi 10:19:28 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 10:22:11

Galatasaray'da büyük transfer operasyonu başlıyor

Galatasaray Henry Onyekuru ve Ndiaye için atağa geçti. Takımdan gönderilecek isim ise Younes Belhanda.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan ve ligde 31 maçta 14 gol 3 asist yapan Henry Onyekuru’nun geri dönüşü için Monaco’yla masaya oturan sarı kırmızılı yöneticiler menajer William D’Avila’yı harekete geçirirken, transferin sadece Onyekuru ile sınırlı kalmayacağı işin içine Badou Ndiaye’nin de girdiği öğrenildi.

PLAN: ONYEKURU VE NDİAYE GELECEK BELHANDA GİDECEK

Yaz ayı transfer döneminde William D’Avila ile nerdeyse hiç çalışmayan ve buna göre kadro mühendisliği yapan Galatasaray, aradan geçen 2 aylık süreç içerisinde ibreyi yine aynı menajere çevirirken, yönetimin Onyekuru, Ndiaye ve Belhanda hamleleri için aynı menajerle masaya oturacağı belirtildi. Onyekuru’yu 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Cimbom, Belhanda’nın satılması halinde orta sahadaki boşluğu Ndiaye ile kapatmayı planlarken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in de bu operasyona onay verdiği kaydedildi.

Monaco’da mutsuz olan Henry Onyekuru sadece 4 maçta forma giyerken, Badou Ndiaye ise Stoke City’de 8 maçta görev aldı.

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