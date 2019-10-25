Galatasaray'da Belhanda'nın yerine düşünülen isim Mario Götze

Belhanda’nın ettiği galiz küfürlerden sonra Galatasaray kariyerinin sonra erdiğinin iddia edildiği ortamda Almanya’da taraftarları heyecanlandıracak bir dedikodu geldi. O dedikoduya göre; kısa bir süre önce Şükrü Hanedar, Dortmund’da forma şansı bulamadığı için ayrılma kararı alan Mario Götze'nin menajerliğini yapan babasıyla bir araya geldi. Götze’nin babasından “oğlum futbol oynamak istiyor” cevabını alan Hanedar’ın yönetime sunduğu raporda ise, “Dortmund, sözleşme yenilemeyen Götze’yi sezon sonunda bedava kaptırmaktansa bize çok uygun bir rakama satabilir” ifadelerini kullandı.