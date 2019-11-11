Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz seçime gitmiyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray´ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray`ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray`ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.
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