22 Ağustos 2019 Perşembe 00:01:04 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:01:29
Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirim
Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yolları ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Mitroglou'nun transferi konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Yunan golcünün transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kostas Mitroğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 9 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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