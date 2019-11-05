Galatasaray'da 4 mevkiye transfer gerçekleştirilecek

  • Bist 100
    100238
  • Dolar
    5,7337
  • Euro
    6,3855
  • Altın
    277,0920
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor Yatırımcıya 'güven' verecek kanun geliyor
Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor Konut ve çeyiz hesaplarına benzer alternatif modeller geliyor
Savunmada yeni ihracat rekoru yılı Savunmada yeni ihracat rekoru yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırdı
Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı Trafiğe 9 ayda 472 bin 400 aracın kaydı yapıldı
BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı yapıyor: BTK 120 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?
Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı Enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı
Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı Vegan Günü etkinliği 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı
'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın' 'Sebzeleri sirkeli su yerine karbonatla yıkayın'
Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında Galatasaray Terim yönetiminde 76. kez Avrupa arenasında
Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu' Cenk Tosun o anları anlattı: 'Şoka girmişti ve ağlıyordu'
Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne? Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 nerede çekildi, konusu ne?
Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı Hasan Ruhani İran'ın dördüncü nükleer adımını açıkladı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!' Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor Galatasaray yıldız oyuncusunun bonservisini alıyor
Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı Muvazzaf astsubay sonuçları 2019 açıklandı mı? MSB Muvazzaf astsubay sonuçları sorgulama ekranı
İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı
Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor Türkiye’de her 4 kişiden biri siber zorbalığa maruz kalıyor
Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz Büyük tehdit: ABD üssü bulunduran ülkeleri vururuz
Su savaşında ABD de devreye girdi Su savaşında ABD de devreye girdi
Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor Sergen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması bekleniyor
Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık
Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı Furkan Korkmaz attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı
Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu Guti Almeira'nın yeni teknik direktörü oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 10:19:05 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 10:22:24

Galatasaray'da 4 mevkiye transfer gerçekleştirilecek

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat ve bir forvet istedi. Yönetim ilk olarak eski oyuncusu Onyekuru için düğmeye basıp, menajeri ile bir görüşme yaptı.

STAR

SÜPER Lig’de geride kalan 10 haftada ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefinin uzağında kalan Galatasaray’da ara transfer dönemi için düğmeye basımdı. Teknik Direktör Fatih Terim’in kadrodaki mevcut oyunculardan en az 4’ü ile devre arasında yolları ayırmaya ve yerlerine 4 yeni oyuncu almaya karar verdiği, bunu da Yönetim Kurulu’na bildirdiği öğrenildi.

TERİM İLK RAPORU VERDİ

Terim’in takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yönetime son listeyi vermediği belirtilirken, bir sağ bek, bir orta saha, bir kanat ve bir forvet istediği, takımdan gönderilecek oyuncuların da bu transferlere göre şekilleneceği ifade edildi. Terim’in raporu sonrası harekete geçen yönetim geçen sezon kadroda yer alan Henry Onyekuru için kolları sıvadı.

MONACO’DA MUTSUZ

Everton’ın sezon başında Monaco’ya sattığı Nijeryalı oyuncu, yeni takımında istediği kadar forma şansı bulamazken, Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor. Yöneticiler Onyekuru’nun menajeri ile İstanbul’da ilk görüşmeyi yaparken, kısa sürede Monaco ile de temasa geçilecek. Cim-Bom, Onyekuru’nun ardından diğer mevkiler için kolları sıvayacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ