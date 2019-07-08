Galatasaray'da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor

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Falcao, Nainggolan, Aboubakar ve Diego Costa’yı yalanlayan Galatasaray’da transfer edilecek futbolcular sır gibi saklanırken, takımdan gönderilecek isimler belli oldu.

GÖNDERİLECEK 4 FUTBOLCUNUN HEPSİNDEN BONSERVİS GELİRİ ELDE EDİLECEK

Arabistan’dan kendisine gelen teklifleri reddederek Avrupa’nın dev liglerinden birine gitmek isteyen Diagne, gönderilecek futbolcular arasında liste başında yer alıyor. Senegalli forvetin satılması halinde transferde bir hayli eli güçlenecek olan Galatasaray, tecrübeli futbolcu için 10 milyon euro’luk teklif alırken, sarı kırmızılı ekip bu teklifin 13 milyon euro’ya çıkmasını bekliyor.

Diagne’nin ardından Galatasaray’dan gönderilmesi beklenen ikinci futbolcu ise Fernando. Şu anda Sevilla ile anlaşmaya varan Brezilyalı orta saha La Liga için geri sayıma geçerken, Galatasaray’ın bu transferden 4 milyon Euro’yu kasasına koyacağı biliniyor.

Daha sezon bitmeden Martin Linnes’le anlaşmaya varan, sağ beki Şener Özbayraklı ile yedekleyen Fatih Terim’in Mariano’yu da kadrosunda düşünmediği vurgulandı. Bazı Brezilya ve Fransız ekipleriyle dirsek teması halinde olan Mariano’nun Rennes ve Strasbourg’la görüştüğü bilinirken tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme ihtimalinin de yüksek olduğu bildiriliyor.

Takımla ilişkisini kesmesi beklenen dördüncü futbolcu ise Belhanda. Scout ekibine talimat veren Fatih Terim’in iyi bir 8 numara arayışına çıktığı belirtilirken, Faslı yıldızın transferi için Willam D’Avila’nın çalışmalara başladığı ifade edildi.