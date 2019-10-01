Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu

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GALATASARAY Avrupa kupalarında 99. galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta almıştı. Sarı-Kırmızılı ekip bu karşılaşmanın ardından Avrupa’da 8 maç oynadı. 6 Devler Ligi ve 2 Avrupa Ligi mücadelesinde Aslan 3 beraberik ve 5 mağlubiyet elde ederken, 100. galibiyet gelmedi ve bir türlü dalya denemedi.