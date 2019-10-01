01 Ekim 2019 Salı 09:58:25 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 10:01:58
Galatasaray'da 100. galibiyet uğursuzluğu
GALATASARAY Avrupa kupalarında 99. galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta almıştı.
STAR
GALATASARAY Avrupa kupalarında 99. galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta almıştı. Sarı-Kırmızılı ekip bu karşılaşmanın ardından Avrupa’da 8 maç oynadı. 6 Devler Ligi ve 2 Avrupa Ligi mücadelesinde Aslan 3 beraberik ve 5 mağlubiyet elde ederken, 100. galibiyet gelmedi ve bir türlü dalya denemedi.
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