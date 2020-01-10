Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi

Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Napoli ile 29 yaşındaki İtalyan stoper Lorenzo Tonelli'nin transferi konusunda anlaşma sağlanması sonrası Jeison Murillo'ya transfer için izin verdi. Sampdoria'dan ayrılmak ve daha çok oynayabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Murillo, bu 'izin' üzerine Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Ranieri'den gelen izin üzerine Sampdoria ile tekrar pazarlıklara başlama kararı aldı.

İNADINDAN BU KEZ VAZGEÇECEK

Galatasaray, Murillo'yu 6 aylık kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istiyor. Bir önceki görüşmede Sampdoria'nın oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı öğrenildi. Sampdoria'nın, gelişmeler üzerine Galatasaray'ın yeni teklifine bu kez olumlu dönmesi bekleniyor.

2023 YILINDA SONA ERİYOR

Murillo'nun kulübü Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız milli takımdan Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı... Falcao da onun takıma katılmasını bekliyor.

Kolombiyalı stoper Murillo, Sampdoria formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu toplamda 840 dakika sahada kaldı.

(Sporx)