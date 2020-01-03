03 Ocak 2020 Cuma 12:08:03 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 12:09:40
Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi
Galatasaray'da şok haber Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi.
Galatasaray'da şok haber Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi. Ancak Faslı oyuncunun, Fransız menajeri D'Avila, kendilerine herhangi bir teklifin olmadığını, Belhanda'nın takımdan ayrılmak istemediğini iletti.
(Fotomaç)
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