Galatasaray'a şok haber Belhanda'dan geldi

Galatasaray'da şok haber Belhanda'dan geldi. Faslı oyuncu için uygun bir teklif getirmesi durumunda gitmesine izin verileceği menajerine iletildi. Ancak Faslı oyuncunun, Fransız menajeri D'Avila, kendilerine herhangi bir teklifin olmadığını, Belhanda'nın takımdan ayrılmak istemediğini iletti.

(Fotomaç)