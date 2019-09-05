Galatasaray'a şok! Ailesi Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’da 15 yabancı futbolcu olması sebebiyle sözleşmesi askıya alınan Martin Linnes’in durumu hem kendisini, hem ailesini hem de taraftarları bir hayli üzerken, tecrübeli oyuncunun menajerinden çok çarpıcı ve sitem dolu açıklamalar geldi.

LİNNES'İN EŞİ TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent GÜLTEKİN'in haberine göre; Son gün kadroya katılan Radamel Falcao, Florin Andone ve Mario Lemina transferlerinin ardından 15 yabancı futbolcu sayısına ulaşan Galatasaray, Norveçli sağ bekin sözleşmesini askıya alırken, 27 yaşındaki 'Viking'in' Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesi bardağı taşıran son damla oldu. 3 yıldır sarı kırmızılı formayı terleten Linnes'in menajeri Jim Solbakken, yönetimin ve teknik heyetin oyuncusuna yaptığı muameleyi ‘Kabul edilemez’ olarak yorumlarken, yaşanan olumsuz süreçten dolayı Elisabeth Haugen'in de Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

İŞTE MARTİN LİNNES'İN MENAJERİ SOLBAKKEN'İN AÇIKLAMALARI...

“Geçtiğimiz sezon Martin’in sözleşmesinin bitmesine birkaç ay kala Galatasaray yönetimi sözleşme uzatma teklifin sundu, biz de bunu kabul ettik. Eğer kabul etmeseydik Martin’in bedelsiz bir şekilde İngiltere, İspanya ve İtalya kulüplerine transferi an meselesiydi… Linnes tüm bunları reddetti, çünkü hem takımla hem de taraftarla çok iyi bir uyum yakalamıştı. Ligde üst üste kazanılan iki şampiyonlukta ve diğer kupalarda yaptığı katkı ortada. Ailesi de bu durumdan olumsuz etkilendi ve bir daha Galatasaray’a yüzde 100 konsantre olamayacaklar."

KABUL EDİLEMEZ

Galatasaray yönetiminin son gün bu kararı almasını eleştiren Solbakken, “Herkes takımda 14 yabancı olduğunu bilirken son gün 15. Yabancı oyuncu transfer edildi ve Linnes’e ‘Takım bul’ denildi. Bu durum kesinlikle kabul edilemez bir felaket. Daha önce bize 'Linnes'le yollarımızı ayıracağız oyuncuya kulüp bul' deselerdi biz bunu saygıyla karşılar ve çalışma yapardık. 15 yabancı futbolcu kontenjanı dolduktan sonra Linnes'i yarı yarı yolda bıraktılar" ifadelerini kullandı.