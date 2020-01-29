29 Ocak 2020 Çarşamba 14:51:31 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:53:39
Galatasaray'a Onyekuru ve Andone'den sevindiren haber geldi
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'da HES Kablo Kayserispor mesaisi bugün yapılan antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılar sıtma tanısı konulan tedavi sürecini atlatan Henry Onyekuru takıma katıldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Florin Andone de takımla birlikte çalışmaya katıldı.
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