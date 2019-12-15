15 Aralık 2019 Pazar 10:51:20 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 10:51:54
Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber
Adı Galatasaray ile anılan Celta Vigo'daki Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu takımında kalıyor.
GALATASARAY’LA görüştüğü ve ara transferde Türkiye’ye döneceği iddia edilen Okay Yokuşlu’ya, İspanyol ekibinin transfer izni vermeyeceği bildirildi. İspanyol basını sakatlıktan çıkan Okay’ın şu an formsuz olduğunu ancak hocasının onu gelecekte oynatacağını iddia etti. Okay, sosyal medya hesaplarından Celta Vigo formalı görüntülerini silmişti.
(Akşam)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan için herkes aynı şeyi söyledi: Geleceğin başrolü Karan