Galatasaray'a Okan Kocuk teklifi
Fernando Muslera’ya alternatif arayan Galatasaray’a, Bursaspor’un genç kalecisi Okan Kocuk önerildi.
Kaleci Muslera’ya alternatif arayan, son olarak Ankaragücü’lü Altay’ın Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray’a menajerler, küme düşen Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk’u önerdi.
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Bursaspor ile temasa geçtiği ve bir yıl daha sözleşmesi olan kaleci için fiyat sorduğu öğrenildi. Bursaspor’un bu oyuncu için 1.5 milyon euro istediği Cim-Bom’un ise 1 milyon euro önerdiği belirtildi. Timsah kabul ederse Aslan, Okan Kocuk ile masaya oturacak.
(Star)
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