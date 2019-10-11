Galatasaray'a Luyindama'dan müjdeli haber

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SÜPER Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü Demir Grup Sivasspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını milli arada sürdüren Galatasaray’da Christian Luyindama sevinci. Sarı-Kırmızılıların Gençlerbirliği ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Luyindama’nın beklenenden daha çabuk iyileştiği bildirildi. Kongo’nun Foottrdc sitesi, Luyindama’nın oynamaya hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Fildişi Sahili ile oynayacağı maçta oynayabileceğini duyurdu. Bu arada milli oyuncularından yoksun çalışan Aslan’da Lemina’nın tedavisinin ardından takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı aktarıldı.