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22 Kasım 2019 Cuma 09:23:53 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 09:28:16

Galatasaray'a Lemina, Babel ve Muslera müjdesi

Galatasaray, M.Başakşehir karşılaşması ile kritik haftayı açıyor, sonrasında rakipler; Club Brugge ve Trabzonspor...

Milli arada Luyindama, Muslera ve Babel'in sakatlıkları ile canı sıkılan Galatasaray 10 gün içinde birbirinden zorlu üç maç oynayacak. TT Stadı'nda önce Başakşehir sonra Club Brugge'ü konuk edecek sarı-kırmızılı takım, ardından Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu kritik serinin ilk maçı öncesinde Lemina'dan gelen haber ise moralleri düzeltti. Gabonlu oyuncu sakatlığından kurtulunca teknik heyet de orta sahaya Lemina'nın adını yazdı. 26 yaşındaki oyuncunun yanı sıra dünkü idmana takımla birlikte çıkan kaleci Muslera ile Babel de sahada olacak.

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Sarı-kırmzılılar, milli ara sonrasında Süper Lig'i zorlu M.Başakşehir sınavı ile açıyor. Aynı puanı paylaşan (19) iki takımın mücadelesi saat 20.30'da başlarken, Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Galatasaray daha önce iç sahada rakibini konuk ettiği 11 maçta sadece 1 kez yenilirken 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Ayrıca Aslan, Başakşehir karşısında son 3 maçın ikisini kazanıp birinde de berabere kaldı

BAŞAKŞEHİR'E AYNI TAKTİK

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçtaki taktiği Medipol Başakşehir maçında da devam ettirecek. Gaziantep karşısında üçlü savunmayı tercih eden Fatih Terim ve kurmayları bugünkü zorlu mücadelede de aynı sistemi uygulayacak. Savunmada Donk, Ahmet ve Marcao oynayacak. Orta alanın beşlisinde ise Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Emre ve Feghouli görev yapacak. Forvet bölgesinde sakatlığı geçen Babel ile Adem Büyük forma giyecek.

MBAYE DİAGNE KRİZİ BÜYÜYOR!

G.Saray'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne yine kadro dışı bırakıldı. Charleroi ile oynanan hazırlık maçında süre alan Senegalli golcü, teknik direktör Clement tarafından affedilmedi. Clement, "Diagne, Oostende maçında kadroda olmayacak. Paris maçı sonrası yaşananlar utanç verici. Şimdi antrenmanda kendisini kanıtlamak için her şey ona bağlı. Eğer beni ikna ederse tekrar onu kadroya alacağım" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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