Galatasaray'a Falcao'dan iyi haber geldi

Galatasaray'da geçtiğimiz haftadan bu yana takımla antrenmanlara çıkmayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun tedavisinin tamamlandığı ve ileride sorun yaşamaması adına güçlendirme çalışmaları yaptığı belirtildi. Sivasspor maçı öncesi Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.

10 gündür takımla çalışmadığı için ne zaman görev alacağı merak edilen Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Falcao'nun daha güçlü ve formda bir şekilde dönmesi adına Teknik Direktör Fatih Terim ve Sağlık Kurulu böyle bir program uyguladı.

SON KARARI FATİH TERİM VERECEK

Kolombiyalı yıldız, yarın ya da en geç Perşembe günü takımla çalışmalara başlayacak. Falcao'nun Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağına ise Teknik Direktör Fatih Terim karar verecek.

Statü gereğince 2 yabancı oyuncusunu kadroya alamayacak olan Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesinde takımla bir ya da iki antrenmana çıkan Falcao ile birlikte diğer oyuncularının durumuna göre kararını maç günü verecek.

(Futbol Arena)