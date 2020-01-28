28 Ocak 2020 Salı 15:39:42 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:40:27
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber geldi
Galatasaray, Saracchi ve Falcao'nun sağ uyluk arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması:
"Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."
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