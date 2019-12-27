Galatasaray'a Falcao şoku! Madrid'e geri dönüyor...

İSPANYA basınından Don Balon’un haberine göre; Falcao’nun Galatasaray macerası ocak ayında bitecek. Kolombiyalı forvet için şu ifadeler kullanıldı: Falcao geçtiğimiz yaz Monaco’dan ayrıldı ve Galatasaray’ın yolunu tuttu. İstanbul’da yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istiyordu. Ancak takımın harika kadrosuna rağmen Club Brugge’ün arkasında grubu sonuncu bitirerek erken elendiler. Zaten Türkiye’de Falcao’nun peşini sakatlıklar bırakmadı.

BONSERViS iSTEMEYECEKLER!

33 yaşındaki futbolcu, sürekli olarak problemler yaşadı ve maçların büyük bölümünü kaçırdı. Galatasaray, Avrupa’dan elenmenin üzerine ligde de çok kötü bir dönem geçiriyor. Radamel Falcao, kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği Atletico Madrid’e geri dönebilir. Hatta bu transfer için Galatasaray’ın bonservis istemeyeceği bile konuşuluyor. Çünkü Radamel Falcao senelik 6 milyon euro alıyor ve bu rakam Türk kulübü için bir hayli fazla... Dolayısıyla ona izin verebilirler.

ATLETiCO MAAŞI ÖDEYEBiLiR

Falcao, aynı Monaco’dan G.Saray’a geldiği gibi buradan da Atletico Madrid’in yolunu tutabilir. Futbolcu için konuşulacak şey bonservis değil, alacağı yıllık ücret olacak. Senelik 6 milyon euro gibi bir maaşı verebilecek ender kulüplerden biri Atletico Madrid... Falcao’nun da bu teklife sıcak bakması bekleniyor. G.Saray da devre arasında transferde hareketli bir dönem geçirecek ve Falcao dışında da birçok isimle yolları ayıracak.

(Akşam)