Galatasaray'a Falcao şoku! 'Ailesi için Türkiye'yi reddetti'

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao için menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes'in Monaco'ya gitmesinin ardından bu kez flaş iddialar gündeme geldi.

Fransız basınından L'Equipe kısa bir süre evvel Falcao'nun Galatasaray'a çok yakın olduğunu duyururken, bu kez Marca Kolombiya ve Sky Sport Italia, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmeyeceğini öne sürdü.

"AİLESİ İÇİN G.SARAY'I REDDETTİ"

Marca Claro'nun haberinde; "Ailesini düşünen Falcao, Türkiye'de yaşayarak dil ve kültürel anlamda bu kadar büyük bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ı reddetti" ifadeleri yer aldı.

"ÇİN'E TRANSFER OLMAK İSTİYOR"

Sky Italia'dan Fabrizio Romano ise Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmaya varmadığını ve Kolombiyalı golcünün Monaco'da 6 ay daha oynadıktan sonra Çin'e transfer olmayı hedeflediğini iddia etti.

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmzılı taraftar, yönetim cephesinden gelecek açıklamayı merakla beklemeye başladı

"ÇİN HİÇBİR ZAMAN OPSİYON OLMADI"

Radamel Falcao, daha önce Çin'de oynama fikri hakkında "Çin'e transfer olmak benim için hiçbir zaman bir opsiyon olmadı, olmayacak, olamaz! Hala üst seviyede oynayabilecek fiziksel güçteyim ve en önemlisi yeteneklerim hala diri" şeklinde açıklama yapmıştı.

(Sporx)