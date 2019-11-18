18 Kasım 2019 Pazartesi 13:53:28 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 13:55:49
Galatasaray'a bir şok da Fernando Muslera'dan geldi
Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Gün içerisinde Ryan Babel'in sakatlığı sebebiyle Hollanda milli takım kadrosundan çıkarıldığının açıklanması sonrası Galatasaray'a bir kötü haber de kalecisinden geldi.
Fernando Muslera, bel ağrısı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
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