Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi

Hollanda Milli Takımı'nın Estonya maçı öncesinde sakatlanan Ryan Babel kadrodan çıkarıldı.

Andone ve Falcao'dan sakatlıkları sebebiyle uzun bir süre katkı alamayacak olan Galatasaray'da, forvetin hali hazırdaki tek sahibi olarak bakılan Babel'in durumu merakla bekleniyor.