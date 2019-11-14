Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu

  • Bist 100
    104087
  • Dolar
    5,7688
  • Euro
    6,3519
  • Altın
    272,6320
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı
Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek
Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu? Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu?
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor
Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi
DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor
Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması
Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır
Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi
Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli? Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?
Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı
26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da
Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu
İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı
Türk sineması Hollywood'un kalbinde Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 11:39:43 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:42:48

Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu

Belhanda ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Palmeiras forması giyen 27 yaşındaki Dudu'yu listeye aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan ve takıma efektif bir ‘10’ numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray’ın Avrupa’dan çok yönünü Brezilya’ya çevirdiği öğrenildi.

GALATASARAY DUDU İLE İLGİLENİYOR

Younes Belhanda’dan beklenen verimi alamayan Fatih Terim’in yaratıcı bir orta saha için çalışmalara başladığı belirtilirken, sarı kırmızılıların Palmeiras forması giyen Dudu’yla ilgilendiği anlaşıldı. 32.haftası geride kalan Serie A’da lider Flamengo’nun 11 puan gerisinde olan Palmeiras’ta şampiyonluk umutları artık her geç gün azalırken, Aralık ayında sona erecek Brezilya Ligi’nde Galatasaray’ın Ocak’ta harekete geçeceği ve Dudu için girişimlere başlanacağı kaydedildi.

Palmeiras’ta bu sezon ligde ve  Libertadores’te toplamda 40 maça çıkıp 8 gol 15 asist yapan Dudu’yu kiralamak isteyen Galatasaray’ın Felipe Melo’dan da yardım aldığı bildirilirken, daha önce Dinamo Kiev’e kiralık olarak giden 27 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Dudu kariyerinde 1 kez Brezilya Milli Takımı'na seçildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ